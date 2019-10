Irina von Wiese, Mitglied des Europaparlaments für die britischen Liberaldemokraten, zeigte sich erleichtert über den Brexit-Aufschub. Es sei völlig gerechtfertigt gewesen, solch einen wichtigen Deal noch mal ganz genau anzuschauen, sagte sie im Dlf. Das Abkommen sei extrem problematisch – vor allem, weil es in keiner Weise das Risiko eines No-Deals ausschließe.

Der große Unterschied zu dem damals vorgelegten Deal von Theresa May bestehe darin, dass viele Bedingungen "aus dem eigentlichen bindenden Gesetz herausgenommen worden sind", beispielsweise das Freihandelsabkommen. Insofern würde es in vielerlei Hinsicht einen viel härteren Brexit geben. "Und man muss auch bedenken, dass für das Vereinigte Königreich das Ende wäre, denn Nordirland und auch Schottland würden auf die Dauer gehen", so die Liberaldemokratin. Sie geht davon aus, dass dieses Abkommen auch in der kommenden Woche keine Mehrheit im Unterhaus finden wird.

"Boris Johnson spielt mit der Zukunft seines Landes"

Dass Boris Johnson nicht nur einen Brief mit Bitte um Verlängerung an die EU - ohne Unterschrift - geschickt hat, sondern zwei weitere mit der Aufforderung, nicht zu verlängern, bezeichnet Irina von Wiese als absolute Farce. "Boris Johnson spielt immer politische Spiele, es ist der klassische Spielercharakter. Aber er spielt hier mit der Zukunft seines Landes und er steht nicht mehr auf der Seite der Volksvertretung, aber er steht auch nicht mehr auf der Seite des Volkes. Zunächst mal ist er nicht gewählt, zum anderen hat er eine Minderheitsregierung und drittens vertritt er nicht mehr eine Mehrheit der Bevölkerung. Wir wissen nach allen Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung heute in der EU verbleiben wollen. Deshalb will er ja keinen weiteren Volksentscheid. Weil er Angst hat vor diesem Ergebnis."

"Reelle Chance, doch noch in der EU zu verbleiben"

Irina von Wiese zeigt Verständnis für die Brexit-Müdigkeit der europäischen Nachbarn. "Ich habe auch die Nase voll", sagte sie, aber als Europa-Abgeordnete sehe sie ihre Aufgabe darin, bei der EU für eine Verlängerung zu werben. Denn dann könne es einen zweiten Volksentscheid geben - vorausgesetzt, die Frist sei lang genug. Die Liberaldemokratin ist aber überzeugt, dass die EU das Risiko eines No-Deal-Crash-Out nicht eingehen will und einer Verlängerung doch noch zugestimmt wird. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Emmanuel Macron oder irgendein anderer Staatschef einen No-Deal riskieren wird. Denn das wäre nicht nur für das Vereinigte Königreich katastrophal, sondern für den Rest der EU."

