Der Grund ist Medienberichten zufolge, dass die Regierung in London bis Mitte 2024 neue 3D-Scanner einführen will. Passagiere könnten dann Flüssigkeiten ohne Begrenzung sowie Laptops und Tablets in ihren Taschen lassen, hieß es. Die Maßnahme solle Schlangen an den Sicherheitskontrollen deutlich verkürzen. Am Flughafen Heathrow werden die neuen Scanner seit 2017 getestet.

Seit November 2006 dürfen Flugreisende Flüssigkeiten nur in Behältern mit maximal 100 Millilitern Größe im Handgepäck mitnehmen. Die Regelung wurde erlassen, nachdem ein Plan vereitelt worden war, Anschläge auf Flugzeuge mit in Getränkeflaschen verstecktem Sprengstoff zu verüben.

