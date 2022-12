Angriff auf Luftwaffenstützpunkt

Eine russische Luftabwehrrakete (Symbolbild) (imago / imagebroker / imago stock&people)

Der Drohnenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Engels tief im Landesinneren Russlands zeige die Verwundbarkeit der russischen Luftverteidigung, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Es werde immer deutlicher, dass Russland Schwierigkeiten habe, Angriffe im Landesinneren abzuwehren. Das liege daran, dass moderne Flugabwehrsysteme derzeit in großer Zahl benötigt würden, um die militärischen Hauptquartiere nahe der Frontlinie in der Ukraine zu schützen, hieß es weiter.

Am Montag war der Luftwaffenstützpunkt Engels erneut mit Drohnen angegriffen worden, dabei wurden drei Menschen getötet. Von dem Stützpunkt aus starten russische Langstrecken-Bomber zu Angriffen in der Ukraine. Wer den Stützpunkt attackiert hat, ist unklar. Die Ukraine hat sich bislang nicht zu militärischen Aktivitäten innerhalb Russlands bekannt.

