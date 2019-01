Tausende britische Unternehmen haben nach Angaben der Handelskammer in London bereits Notfallpläne für einen ungeregelten Brexit erstellt.

Dazu gehörten die Verlagerung von Aktivitäten ins Ausland oder das Einlagern von Waren, zitiert die Zeitung "The Guardian" die britische Handelskammer BCC. Bisher sei nur die Spitze des Eisberges zu sehen. Die Handelskammer hat rund 75.000 Mitglieder. Erst vor wenigen Tagen hatte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus mit der Schließung von Fabriken in Großbritannien gedroht, sollte es einen Brexit ohne Abkommen geben. Großbritannien will am 29. März die Europäische Union verlassen. Das Parlament in London hat aber das von Premierministerin May mit der EU ausgehandelte Abkommen abgelehnt.