Interne Handelsbarrieren zwischen den vier Nationen des Vereinigten Königreichs zu vermeiden, einheitliche Lebensmittel- und Produktstandards: Noch sind nicht alle Details bekannt, aber klar ist schon jetzt:

Das Binnenmarktgesetz verstößt sehr begrenzt und spezifisch gegen internationales Recht, erklärte Nordirlandminister Brandon Lewis im Unterhaus. Denn was sein Ministerkollege Alok Sharma vorschlägt ist, dass die britische Regierung allein über Staatshilfen für Nordirland entscheiden kann, ohne die EU zu konsultieren.

Überdies will London auch eigenständig über den freien Waren- und Güterverkehr zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich entscheiden. Beides widerspricht dem Nordirlandprotokoll des Brexitabkommens.

Zollgrenze zwischen britischer Insel und Nordirland

Denn dort ist festgelegt, dass es keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben darf. Der brüchige Frieden in Nordirland sollte nicht gefährdet werden. Ohne Grenzen zur Republik Irland könnten eventuelle britische Staatshilfen in Nordirland also den Wettbewerb verzerren, kommt das Binnenmarktgesetz. Zudem könnte dem Schmuggel Tür und Tor geöffnet werden.

Denn einigen sich EU und Großbritannien nicht auf ein Freihandelsabkommen, so bedeutet das: Es greifen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Die sieht beispielsweise für den Export von Lammfleisch Zölle von über 50 Prozent für Autos von 10 Prozent vor. Die Aus- und Einfuhr von und nach Nordirland müsste kontrolliert und reglementiert werden, um die Umgehung von Zöllen zu verhindern. In der Irischen See zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel könnte und müsste laut EU-Vertrag für einige Waren und Produkte eine Zollgrenze entstehen.

Kritik auch aus den Reihen der Konservativen

Verständlich, dass dies der britischen Regierung missfällt und sie einen einheitlichen Binnenmarkt für alle vier Nationen des Vereinigten Königreiches mit dem neuen Gesetz etablieren will. Internationale Verträge seien jedoch einzuhalten, mahnte Ex-Premierministerin Theresa May. Denn sonst würde die britische Regierung das Vertrauen in ihre Vertragstreue zerstören.

May war nicht die einzige Kritikerin unter den Konservativen. Der Chefjurist aus dem Finanzministerium, Sir Jonathan Jones, nahm seinen Hut. Die Labour-Opposition zeigte sich entsetzt und mahnte zur Einhaltung der Verträge. Gerätselt wird indes, ob die Regierung Johnson die EU bewusst hinters Licht geführt hat oder jetzt nur den Druck auf die Brexitverhandlungen erhöhen will.

"Wir sind bestrebt, das Nordirlandprotokoll einzuhalten und wollen das durch die Verhandlungen und im gemeinsamen Ausschuss erreichen. Sollten wir allerdings scheitern, brauchen wir eine Regelung für Nordirland", sagte Nordirlandminister Brandon Lewis.

