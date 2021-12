Die Weihnachtsansprache der britischen Königin. In diesem Jahr starb ihr Mann Prinz Philip. (AFP / Victoria Jones)

Sie könne es nachvollziehen, wie es sei ein Weihnachten zu verbringen, an dem ein vertrautes Lachen fehle, sagte sie. Neben ihr stand ein Foto, das sie und ihren im April verstorbenen Mann zeigte, und an der Schulter trug sie dieselbe Brosche wie in dem Bild. Auch wenn es eine Zeit großen Glücks und guter Laune für viele sie, könne Weihnachten auch hart für jene sein, die Angehörige verloren hätten. In diesem Jahr verstehe sie besonders gut den Gründe.

Die 95-jährige Queen verbringt die Weihnachtsfeiertage auf dem Schloss Windsor und nicht wie üblich am Landsitz Sandringham im Osten Englands. Unter anderem Prinz Charles und dessen Ehefrau Camilla leisten ihr dort Gesellschaft, wie der Palast mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.