Parteitag der Tories in Manchester: Sunak wirbt für klaren Konservativismus. (AFP / STEFAN ROUSSEAU)

Bei der Versammlung, die bis Mittwoch dauert, steht der kommende Wahlkampf im Mittelpunkt. Spätestens im Januar 2025 wird in Großbritannien ein neues Unterhaus gewählt. Man werde vermutlich als Außenseiter antreten, sagte Generalsekretär Hands am Abend in seiner Eröffnungsrede. Der Parteitag ist der erste seit dem Amtsantritt von Premierminister Sunak im vergangenen Oktober. Sunak hatte vor Beginn des Delegiertentreffens seine innerparteilich umstrittene Politik zur Inflationsbekämpfung verteidigt. Diese folge dem Beispiel der langjährigen konservativen Ministerpräsidentin Thatcher, sagte er in einem BBC-Interview.

Heute will Sunaks Amtsvorgängerin Truss einen Wachstumsplan für Großbritannien vorstellen, in dem erneut drastische Steuerkürzungen gefordert werden. Ein Auftritt von Sunaks innerparteilichem Rivalen, dem früheren Premierminister Johnson, wird nicht erwartet.

