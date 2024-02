Labour-Chef Starmer will ein Wachstumsprogramm für Großbritannien vorantreiben. (Archivbild) (Jon Super / AP / dpa / Jon Super)

In den Wahlkreisen Wellinborough in Mittelengland und Kingswood im Westen konnte sich die oppositionelle Labour-Partei durchsetzen. In Wellingborough ging das Ergebnis der Tories im Vergleich zur vorigen Wahl sogar um knapp 38 Prozentpunkte zurück. Beobachter erwarten, dass der Druck auf Premier Sunak aus den eigenen Reihen nun weiter zunimmt. Die Konservativen verloren in dieser Legislaturperiode bei Nachwahlen bereits mehrere Mandate.

Der Labour-Vorsitzende Starmer sagte, die aktuellen Ergebnisse zeigten, dass die Menschen nach 14 Jahren Tory-Regierung einen Wandel verlangten. In Großbritannien stehen dieses Jahr Unterhauswahlen an. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.