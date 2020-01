In der britischen Labour-Partei bewerben sich vier Frauen und ein Mann um die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Corbyn.

Wie die Partei in London mitteilte, erhielten die Parlamentarierinnen Long-Bailey, Nandy, Phillips und Thornberry sowie der Parlamentarier Starmer jeweils die Unterstützung von mindestens 22 Abgeordneten. Starmer schnitt mit 89 Unterschriften am stärksten ab.



Die Bewerber müssen nun auch die vorgeschriebene Zahl von Unterstützern bei Ortsvereinen und Gewerkschaften bekommen. Wer dieses Kriterium ebenfalls erfüllt, stellt sich vom 21. Februar bis 2. April dem Votum der rund 500.000 Mitglieder und registrierten Anhänger der Partei. Die Nachfolge Corbyns soll am 4. April feststehen.



Der Parteivorsitzende hatte wegen des schlechten Abschneidens von Labour bei der Parlamentswahl im Dezember seinen Rücktritt angekündigt. Er hat das Amt seit 2015 inne.