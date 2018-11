Die britische Premierministerin May muss im Streit um das Brexit-Abkommen laut einem Medienbericht mit weiterem Widerstand aus ihrem Kabinett rechnen.

Wie unter anderem die britische "Times" unter Berufung auf Kabinettskreise berichtet, drohen fünf Minister mit ihrem Rücktritt, sollte May keine Änderungen bei den Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und Nordirland durchsetzen. Vorgesehen ist, dass Großbritannien zunächst als Ganzes de facto Mitglied der Europäischen Zollunion bleibt. Brexit-Hardliner im Kabinett befürchten, dass das zum Dauerzustand wird. Die Chancen, dass sich die EU auf grundsätzliche Nachverhandlungen einlässt, gelten aber als gering.



May wies in einem Interview die Kritik an den Brexit-Vereinbarungen mit der EU zurück. Die Pläne ihrer Kritiker für den Austritt würden nicht funktionieren, sagte sie der Zeitung "Daily Mail". Das gelte besonders für die Vorschläge zur irisch-nordirischen Grenze.