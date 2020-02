Der Brexit ist vollzogen, die Spaltung der britischen Gesellschaft aber hält an. Das lässt sich an den Reaktionen der britischen Medien auf das Ende der EU-Mitgliedschaft zu erkennen. Während die einen ein "glorreiches neues Britannien" feiern, fragen die anderen: "What´s next?". Der britische Premierminister Johnson will den Brexit zu einem "unfassbaren Erfolg" machen.

Großbritannien hat die Europäische Union nach 47 Jahren verlassen. Der "Guardian" scheint das zu bedauern, titelt mit dem Bild einer Europaflagge und der Überschrift "Der Tag, an dem wir Goodbye sagten". Die BBC hält den Ton nüchtern und schreibt lediglich: "UK verlässt die Europäische Union". Der Fernsehsender Sky News lässt Wehmut erkennen und verabschiedet sich mit der Laufband-Botschaft "Farewell, au revoir, Auf Wiedersehen". Das Londoner Blatt "" spricht in einem Kommentar gar von einem "historischen Fehler".

"Rise and shine"

Ganz anders bewertet den Brexit die Zeitung "The Daily Express", die dem Thema gleich die ersten elf Seiten widmet. Auf der Titelseite prangen die Worte "Rise and shine... it´s a glorious new Britain", ein glorreiches neues Britannien. "The Mirror" verbindet seine Berichterstattung mit einem Auftrag an Premierminister Johnson: "Nun schaffe das Großbritannien, das uns versprochen wurde". Und die "Sun" zeigt zwar "Muscles without Brussels" ("Muskeln ohne Brüssel", ruft aber mit den Worten Johnsons zur Versöhnung auf: "Make leave, not war" (.

Erster Austritt in der EU-Geschichte

Mit dem Brexit ist erstmals in der Geschichte der Europäischen Union ein Mitgliedsland aus der Staatengemeinschaft ausgeschieden. Am Gebäude des Europäischen Rats in Brüssel sowie an den beiden Sitzen des EU-Parlaments in Brüssel und Straßburg wurden die britischen Flaggen eingeholt. Nun beginnt eine Übergangsphase bis zum Jahresende, in der über die künftigen Beziehungen verhandelt wird. Bis dahin bleibt Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion.



Der CDU-Außenpolitiker Polenz erwartet schwierige Gespräche mit London. Wenn es irgend gehe, sollte man Großbritannien im Binnenmarkt halten, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das setze aber Personenfreizügigkeit voraus. Eine Rosinenpickerei der Briten dürfe es nicht geben.

Ein "unfassbarer Erfolg"

Der britische Premierminister Johnson kündigte in einer Rede an die Nation im Internet an, er wolle den Brexit zu einem unfassbaren Erfolg machen. Zugleich kündigte er eine Ära der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der EU an. Der Weg, der vor Großbritannien liege, sei vielleicht holprig. Zugleich habe das Land aber die Chance, sein volles Potenzial zu entfalten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte faire, aber auch harte Gespräche an. Sie sagte im ZDF, die EU werde ihre Interessen wahren. Sie habe eine gute Ausgangsposition, weil sie Absatzmarkt für fast die Hälfte aller britischen Exporte sei.



Die Briten hatten am 23. Juni 2016 in einer Volksabstimmung knapp für den EU-Austritt votiert. Ein zwischen London und der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen fand aber lange nicht die erforderliche Zustimmung im britischen Parlament; das Austrittsdatum wurde mehrmals verschoben.