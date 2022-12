Im Alter von 81 Jahren

Vivienne Westwood 2017 in Paris auf dem Laufsteg (picture alliance / AP Photo / Francois Mori)

Das teilte ihre Familie in London mit. Westwood begann ihre Karriere Anfang der Siebziger Jahre in der britischen Hauptstadt mit einer Boutique, die sie mit ihrem damaligen Ehemann Malcolm McLaren gründete. Das Geschäft entwickelte sich rasch zum Treffpunkt der Punk-Rock-Szene. Zu ihren ersten Kunden zählten die Sex-Pistols. Später eröffnete Westwood auch in Paris und Tokio Dependancen.

Ihr Kleidungsdesign war durch starke Farben, unkonventionelle Schnitte und außergewöhnliche Stoffe geprägt. Ihr Wissen gab Vivienne Westwood unter anderem acht Jahre lang in einem Lehrauftrag an der Berliner Universität der Künste weiter.

