Die britische Notenbank hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum gesenkt.

Durch den bevorstehenden Brexit habe die Unsicherheit zugenommen, teilte die Bank of England in London mit. Im laufenden Jahr erwartet die Notenbank nun ein Wachstum von 1,2 Prozent. Vor drei Monaten war sie noch von 1,7 Prozent ausgegangen. Für 2020 werden mit 1,5 Prozent gerechnet. Das Geldinstitut warnte zudem vor einem deutlichen Rückgang der Investitionen. Aus Sorge vor einem ungeregelten Brexit verzichteten die Währungshüter auch auf eine Erhöhung des Leitzinses. Er liegt weiterhin bei 0,75 Prozent.



Premierministerin May bemüht sich in Brüssel im Zusammenhang mit dem Brexit-Abkommen vom Dezember um Zugeständnisse. Das britische Parlament hatte den Vertrag abgelehnt.