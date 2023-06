Die britische Schauspielerin Glenda Jackson ist im Alter von 87 Jahren gestorben. (Evan Agostini / Invision / AP / dpa / Evan Agostini)

Die zweifache Oscar-Preisträgerin starb nach Angaben ihres Agenten im Alter von 87 Jahren in ihrem Haus in London. Vor Kurzem hatte sie noch die Arbeiten an dem Film "The Great Escaper" mit Michael Caine abgeschlossen.

Jackson war in den 60er und 70er Jahren eine der bekanntesten britischen Filmschauspielerinnen. Sie spielte zum Beispiel in "Liebende Frauen" und "Mann, bist du Klasse". Anschließend wechselte sie in die Politik und saß 23 Jahre für die Labour-Partei im britischen Unterhaus. Danach kehrte sie zur Schauspielerei zurück und übernahm unter anderem die Titelrolle in William Shakespeares "König Lear".

Diese Nachricht wurde am 15.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.