Britische Pflegekräfte streiken erneut. (Archivbild) (Jacob King/PA Wire/dpa)

Die Gewerkschaft Royal College of Nursing fordert ein Plus, das deutlich über der Inflationsrate von zuletzt mehr als zehn Prozent liegt. Die Regierung hingegen will ihr Angebot von rund 4,5 Prozent mehr Lohn nicht erhöhen. Sie lehnt höhere Lohnsteigerungen als nicht finanzierbar und inflationstreibend ab.

Der NHS ist chronisch unterfinanziert und personell stark ausgedünnt. Die Krise im britischen Gesundheitssystem wurde von der Corona-Pandemie noch verstärkt. Viele Patienten warten auf einen Routineeingriff.

Zuletzt gab es Streit über die Verhältnismäßigkeit der Streiks. Gesundheitsminister Barclay etwa warf streikenden Rettungswagenfahrern vor, Patienten bewusst Schaden zuzufügen. Premierminister Sunak plant nun eine umstrittene Gesetzesinitiative, mit der er das Streikrecht einschränken will. So soll eine Grundversorgung in kritischen Bereichen wie der Gesundheitsversorgung sichergestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.