Die britische Premierministerin Truss unterzeichnet die Proklamation, mit der Charles formell zum neuen König ernannt wird. (AP / Kirsty O'Connor)

In dem Eid, den Truss und ihre Kabinettsmitglieder im Unterhaus in London ablegten, heißt es, dass dem König, seinen Erben und Nachfolgern die Treue gehalten werde. Alle Abgeordneten haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit, den Eid zu wiederholen, wenn sie dies wünschen.

Proklamation vom Balkon aus

Am Mittag war Charles III. öffentlich zum neuen britischen König ernannt worden. Gemäß der Jahrhunderte alten Tradition trat ein Beamter auf den Balkon des St.-James-Palastes in der Londoner Innenstadt und rief den 73-Jährigen zum Monarchen aus. Danach folgten Salutschüsse im Hyde Park.

Zuvor hatte der Kronrat Charles als Staatsoberhaupt bestätigt. Dem Rat gehören unter anderem Premierministerin Truss und fünf ihrer Vorgänger an. Anschließend gab Charles eine persönliche Erklärung ab, in der er versprach, dem inspirierenden Beispiel seiner Mutter zu folgen.

Bei der Proklamation handelt es sich um einen formalen Akt. Tatsächlich ist Charles bereits seit Donnerstag mit dem Tod seiner Mutter König.

Sarg von Queen Elizabeth II. wird in Edinburgh aufgebahrt

Der Sarg mit der verstorbenen Königin wird morgen zunächst in Edinburgh in Schottland aufgebahrt und dann nach London gebracht. König Charles kündigte einen zusätzlichen Feiertag für die Menschen in Großbritannien an. Das könnte darauf hinweisen, dass das Staatsbegräbnis am Montag, den 19. September, stattfinden könnte. Eine offizielle Bestätigung des Datums steht noch aus.

So geht es in den nächsten Tagen weiter . Lesen Sie außerdem hier , wie es unter King Charles III. mit der Monarchie weitergehen könnte.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.