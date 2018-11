Seit Monaten kommen die Brexit-Verhandlungen wegen der Nordirland-Frage kaum voran. Jetzt soll das größte Problem gelöst sein: Nach Angaben der britischen Regierung haben sich die Unterhändler Großbritanniens und der EU auf einen Entwurf für das Austrittsabkommen geeinigt.

Morgen soll das Kabinett in London über den Text entscheiden. In Brüssel ist ebenfalls für morgen ein Treffen der 27 übrigen EU-Staaten geplant. Ein Diplomat sagte, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen.



Medienberichten zufolge enthält der Entwurf auch einen Lösungsvorschlag für die Nordirland-Frage. Das ist bisher das größte ungelöste Problem. Die EU besteht auf einer Garantie, dass es keine Kontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland gibt.



Aus der Konservativen Partei von Premierministerin May kam bereits Widerstand gegen den Brexit-Entwurf. Der euroskeptische Parlamentarier Rees-Mogg sagte, er hoffe, dass das Papier keine Mehrheit bekomme. Auch der ehemalige Außenminister Johnson äußerte sich kritisch.