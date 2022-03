Eine Fähre der britischen Reederei P&O Ferries, Archivbild (a)

Die Transport-Gewerkschaft RMT sprach von einer der schändlichsten Taten in der Geschichte der britischen Sozialpartnerschaften und will gegen die Entlassungen klagen. Für heute sind Protestaktionen in den Häfen Dover, Liverpool und Hull geplant. Die britische Regierung kündigte an, ihre Verträge mit der Reederei zu überprüfen.

Das Unternehmen hatte gestern überraschend angekündigt, wegen finanzieller Schwierigkeiten infolge der Corona-Krise 800 Beschäftigte fristlos zu entlassen und den Betrieb vorerst einzustellen. P&O betreibt mit seinen Fähren unter anderem die Strecke von Dover nach Calais. An den Häfen bildeten sich lange Staus mit Lastwagen und gestrandeten Urlaubern.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.