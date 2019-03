Die britische Premierministerin May steht in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck. Britische Zeitungen melden, dass Regierungsmitglieder ihren Rücktritt erzwingen wollen, auch Nachfolger werden gehandelt. Zwei Minister stellten sich dagegen demonstrativ hinter die Regierungschefin.

Einem Bericht der "Sunday Times" verliert May den Rückhalt in den eigenen Reihen. Elf Minister ihres Kabinetts wollten der Premierministerin den Rücken kehren, heißt es. Die Zeitung beruft sich auf Regierungskreise. Politik-Redakteur Tim Shipman twitterte, es sei ein "ausgewachsener Kabinetts-Putsch im Gange."



Am morgigen Montag solle May in der Kabinettssitzung mit der Situation konfrontiert werden, wird berichtet. Es sollen auch bereits mögliche Interims-Nachfolger im Gespräch seinen. Die "Times" nennt Mays Stellvertreter Lidington, laut "Daily Mail" soll auch Umweltminister Gove seinen Hut in den Ring geworfen haben. Er gilt als besonders gut vernetzt.



Brexit-Minister Barclay stellte sich am Sonntag demonstrativ hinter die Premierministerin. Das von ihr ausgehandelte Abkommen mit der Europäischen Union sei nach wie vor der beste Weg, den Willen des britischen Volkes zu erfüllen, sagte Barclay in London. Auch Finanzminister Hammond wies Berichte über eine Ablösung Mays zurück. Auf die Frage, ob er mit einem Aufstand gegen die Regierungschefin rechne, sagte er dem Fernsehsender Sky, er glaube das nicht. Allerdings halte er es für möglich, dass im Unterhaus keine Mehrheit für den von May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zustande komme.



Das Abkommen ist vom Parlament bereits zwei Mal abgelehnt worden. Ob es eine dritte Abstimmung gibt, ist noch unklar.