Die britische Regierung will mit umfassenden Investitionen die Belebung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie fördern.

Das kündigte Premierminister Johnson in einer Regierungserklärung an, die traditionell von Königin Elizabeth II. verlesen wurde. Johnson will unter andwerem in Infrastrukturprojekte und den Nationalen Gesundheitsdienst investieren. Zudem sind Änderungen in der Erwachsenenbildung geplant. Die erwerbstätige Bevölkerung soll sich besser auf neue Technologien unter anderem im Klimaschutz einstellen können. Weitere Reformen betreffen das Polizeigesetz, das Asylrecht und das Wahlrecht.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.