Der britische Premierminister Boris Johnson verlässt seinen Amtssitz an der Downing Street 10 in London. (IMAGO/ZUMA Wire)

Auch Gegner von Premierminister Johnson innerhalb der Fraktion der Konservativen Partei wollten wegen schlechter Umfragewerte vermeiden, dass es im Fall einer Niederlage bei der Vertrauensabstimmung zu der dann unausweichlichen Neuwahl des Parlaments kommt. Johnson hatte bereits vor zwei Wochen auf Druck vieler Parteikollegen und Minister seinen Rücktritt angekündigt.

Am Nachmittag steht in der Fraktion der Tories eine weitere Abstimmung über die Kandidaten für Johnsons Nachfolge an der Parteispitze an. Die meisten Unterstützer hatte zuletzt der zurückgetretene Finanzminister Sunak. Außerdem sind noch Außenministerin Truss, Handels-Staatssekretärin Mordaunt und die Abgeordnete Badenoch im Rennen. Am Mittwoch Abend sollen zwei Bewerber übrigbleiben, über die dann die Parteibasis entscheidet. Am 5. September soll feststehen, wer Johnson nachfolgt.

