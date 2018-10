Sie heißen "Fancy Bear", "Sandworm" oder "APT 28": Hackergruppen, die es auf Datennetze im Westen abgesehen haben. Experten vermuten schon länger, dass die Angriffe aus Russland kommen. Großbritannien erhebt jetzt offiziell konkrete Vorwürfe.

Demnach steckt hinter den Angriffen unter anderem auf den Deutschen Bundestag und das Datennetzwerk des Bundes der russische Militärgeheimdienst GRU. Laut einer Liste des National Cyber Security Centre steht der GRU in Verbindung mit insgesamt zwölf Hackergruppen. Eine davon ist die "APT 28", die für Angriffe in Deutschland verantwortlich gemacht wird - wie etwa für den "Bundestags-Hack" Anfang 2015.



Dabei hatten sich Angreifer so weitreichenden Zugang verschafft, dass die Bundestags-IT ausgetauscht werden musste. Bei dem im Februar bekannt gewordenen Angriff auf das sensible Datennetzwerk des Bundes und der Sicherheitsbehörden hatten Cyberspione unter anderem erfolgreich das deutsche Außen- und das Verteidigungsministerium attackiert. Dabei sollen sie auch Daten erbeutet haben.



Nach Angaben des britischen National Cyber Security Center stecken GRU-Mitarbeiter auch unter anderem hinter den Attacken auf die Welt-Anti-Doping-Agentur, das ukrainische Transportsystem und die US-Präsidentschaftswahl 2016.



Großbritannien hatte Russland schon früher für Cyber-Angriffe verantwortlich gemacht. Beweise wurden bisher nicht vorgelegt. Experten betonen stets, dass es extrem schwer ist, Cyberangriffe eindeutig zuzuordnen. Die australische Regierung schloss sich den Vorwürfen aus London nzwischen an und nannte das russische Vorgehen "inakzeptabel".



Russland weist die Vorwürfe vehement zurück. Aus dem Außenministerium hieße es, London habe keine echten Beweise für die Anschuldigungen präsentiert. Die Fantasie der britischen Behörden kenne keine Grenzen mehr.



NATO-Generalsekretär Stoltenberg wirft Russland vor, rücksichtslos gegen internationale Gesetze und Organisationen vorzugehen. Stoltenberg twitterte, die NATO und ihre Verbündeten arbeiteten daran, ihre Cyberverteidigung auszubauen.



Wie die Niederlande nun mitteilten, haben sie bereits im April vier Russen nach einem vereitelten Spionageangriff ausgewiesen. Verteidigungsministerin Bijleveld teilte mit, es handle sich um Agenten, die einen Cyberangriff gegen die Organisation für das Verbot chemischer Waffen geplant hätten. Die OPCW hat ihren Sitz in Den Haag. Die vier Russen wurden mit entsprechender Ausrüstung in einem Hotel nahe der OPCW gestellt und kurz darauf ausgewiesen. Der niederländische Militärgeheimdienst veröffentlichte inzwischen die Fotos und Namen der Männer.