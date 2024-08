Theater in London

Britische Schauspieler fordern Trennung von Sponsor

Mehrere britische Schauspieler fordern das Theater "Old Vic" in London dazu auf, die Zusammenarbeit mit einem seiner Hauptsponsoren zu beenden. In einem offenen Brief werden die Anteile der Royal Bank of Canada an fossilen Brennstoffen und Waffenverkäufen angeprangert.

12.08.2024