Einer britischen Studie zufolge könnte sich das Coronavirus in China schon früher ausgebreitet haben als bislang angenommen.

Forschende der Universität von Kent gehen davon aus, dass der Erreger zwischen Anfang Oktober und Mitte November 2019 erstmals in der Volksrepublik aufgetreten ist - und damit rund zwei Monate früher als bisher gedacht. Anschließend habe sich das Virus vermutlich bis Januar 2020 in alle Welt ausgebreitet, schlussfolgern die Wissenschaftler. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "PLOS Pathogens" veröffentlicht.



Der erste offizielle Covid-19-Fall in China datiert von Dezember 2019. Er wurde mit einem Fischmarkt in der Stadt Wuhan in Verbindung gebracht. Eine im März vorgelegte Untersuchung der WHO kam zu dem Ergebnis, dass es bereits zuvor sporadische Infektionen gegeben haben könnte.

