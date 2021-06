Die Delta-Variante des Coronavirus könnte nach neuen Erkenntnissen aus Großbritannien um 60 Prozent ansteckender sein als Alpha-Variante.

Wie die Gesundheitsbehörde Public Health England mitteilte, ist das Risiko einer Ansteckung im eigenen Haushalt im Vergleich zur Alpha-Variante wohl um 60 Prozent höher. Gesundheitsminister Hancock war zuletzt noch von einer um 40 Prozent höheren Ansteckungsgefahr ausgegangen.



Die Delta-Variante macht in Großbritannien inzwischen 96 Prozent der Neuinfektionen aus. Die Ausbreitung der Variante hat in Großbritannien auch zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen geführt. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ist weiter vergleichsweise niedrig. Den Angaben zufolge waren die meisten der neu aufgenommenen Patienten zudem nicht geimpft. Die britische Regierung appelliert daher an die Bevölkerung, sich unbedingt impfen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.