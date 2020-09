Zwei von fünf Pflanzenarten weltweit sind einer aktuellen Studie zufolge vom Aussterben bedroht.

Zu diesem Ergebnis kommt der "State of the World's Plants Reports", den ein Team der britischen Forschungseinrichtung Kew Gardens in London jährlich herausgibt. 2016 war noch eine von fünf Pflanzen bedroht. Die Wissenschaftler betonten, mittlerweile gebe es noch feinere Analysemethoden und präzisere Einschätzungen. Zu den Risikofaktoren gehörten intensive Landwirtschaft und Flächenverbrauch, aber auch der Klimawandel.



Die Forscher warnten vor möglichen Engpässen in der Ernährung, da nur drei Pflanzen als Hauptnahrungsmittel für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung dienten. Sie regten an, die Abhängigkeit von Reis, Mais und Weizen zu verringern. Stattdessen sollte Pflanzen mehr Bedeutung zukommen, die in heißen, trockenen Erdteilen heimisch sind.

