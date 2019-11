Vor gerade einmal sechs Monaten gingen in Großbritannien Brexit-Partei und Liberale als strahlende Sieger aus der Europawahl hervor, Konservative und Labour kamen zusammen auf lächerliche 23 Prozent der Stimmen. Ein halbes Jahr später gilt das alles nicht mehr, die Arithmetik wurde auf den Kopf gestellt.

Jetzt dominieren – vor allem dank des Mehrheitswahlrechts - wieder die beiden etablierten großen Parteien. Die Brexit-Partei ist fast verschwunden und auch die Liberaldemokraten drohen aus ihren Träumen gerissen zu werden. Ein Vier-, oder mit der Schottischen Nationalpartei Fünf-Parteiensystem wird es nicht geben.

Größter Wahlerfolg seit Thatcher möglich?

Das ist das eine, was man zwei Wochen vor der Unterhauswahl fast sicher voraussagen kann. Das andere: die Konservativen – im Mai noch tief gedemütigt – haben allerbeste Chancen, ihren größten Wahlerfolg seit Margaret Thatcher zu feiern.

Damit ist die Wahl natürlich überhaupt noch nicht gelaufen, aber die Momentaufnahme der Demoskopen hat es in sich. Labour droht nach Schottland jetzt auch Nordengland und die Midlands zu verlieren, und zwar an die Konservativen.

Johnson hat in den vergangenen Monaten so sehr die Brexit-Partei kopiert, dass er jetzt die Früchte einfahren kann. Die Brexit-Wähler strömen ihm in Scharen zu. Er begeht auch nicht den Fehler seiner Vorgängerin Theresa May, dem Wahlvolk soziale Härten anzukündigen. Auch Boris Johnson hat die Spendierhosen angezogen.

Folgen fehlender Führungskraft

Vielleicht wird auf der anderen Seite Jeremy Corbyn in zwei Wochen Geschichte sein. Dass jetzt der Oberrabbiner des Landes alle Juden aufgerufen hat, Labour nicht zu wählen, kann dabei ein Menetekel sein. Hauptproblem ist aber interessanter Weise nicht Corbyns Politik, sondern seine fehlende Führungskraft. Corbyn zögert zu sehr, linke Antisemiten aus der Partei zu werfen. Beim Brexit will er neutral bleiben. In der Partei hat längst der Kampf um die Nachfolge Jeremy Corbyns begonnen.

Überhaupt der Brexit: Johnson steht vor der Aussicht, über eine komfortable Mehrheit zu verfügen. Der Brexit käme dann endgültig am 31. Januar. Die Chancen für ein zweites Referendum schwinden enorm. Das betrauern viele, nicht nur in Großbritannien. Aber ein Vorteil wäre wenigstens, dass das Land wieder über stabile politische Verhältnisse verfügen würde. Das heftige Fieber, von dem die Insel seit vier Jahren befallen ist, könnte abklingen.

Ob all das so kommt, werden wir schon in zwei Wochen wissen. Aber nur eine kleine Wahlsensation kann das Land jetzt noch davon abhalten, nach langen Irrungen und Wirrungen die EU zu verlassen.

