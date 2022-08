Nach Brexit

Spitzmaulnashörner sind stark bedroht. In Zoos wie hier in Magdeburg kommen dank der Zuchtprogramme immer wieder Junge zur Welt. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Die Zeitung beruft sich auf den britisch-irischen Zoo- und Aquarienverband, demzufolge in diesem Jahr bisher 84 Tiere zwischen Großbritannien und der EU transportiert wurden. Im gesamten vergangenen Jahr seien es nur 56 gewesen. Vor dem Brexit habe die Zahl bei rund 1.400 Tieren pro Jahr gelegen.

"Eine Giraffe passt nicht in ein Flugzeug"

Gefährdet ist unter anderem das Östliche Spitzmaulnashorn, von dem nur noch wenige Tiere in Zoos existieren - viele davon leben dem Verband zufolge in britischen Zoos. Sollte das Schutzprogramm nicht weiter funktionieren, würde dies die Art weiter gefährden, so ein Sprecher. Nach Angaben des Zoos "Shaldon Wildlife Trust" sind derzeit nur einige Flughäfen in der Lage, die aufwändigen Kontrollen und Untersuchungen zur Einreise von Tieren in die EU durchzuführen. "Eine Giraffe passt aber nicht in ein Flugzeug", hieß es.

Ein Sprecher des britischen Landwirtschaftsministerium machte den "bürokratischen Ansatz der EU für die Tier- und Pflanzengesundheit" für die Probleme verantwortlich. Man sei bereit, über eine pragmatische Herangehensweise zu verhandeln.