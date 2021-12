Das bestätigte sein Sohn der New York Times. Er war 88 Jahre alt. Zu seinen bekanntesten Bauwerken zählt das Georges-Pompidou-Zentrum in Paris, das er zusammen mit Renzo Piano entworfen hat, und der Millennium Dome in London. 2007 erhielt Richard Rogers den Pritzker-Preis, die wichtigste Auszeichnung für Architekten.

