Der britische Außenminister Raab hält es für wichtig, Autonomie und Freiheitsrechte in Hongkong zu respektieren und zu schützen.

Raab erklärte in einem Vorwort zu einem Bericht über die chinesische Sonderverwaltungszone, der hohe Grad an Eigenständigkeit und die Rechtsstaatlichkeit seien Garanten für eine erfolgreiche Zukunft.



In Hongkong kommt es seit Monaten zu Kundgebungen, die sich zunächst gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz richteten - später dann aber immer mehr gegen einen wachsenden Einfluss Chinas.



Die ehemalige britische Kronkolonie gehört seit 1997 wieder zu China, allerdings mit einem Sonderstatus. Raab verwies darauf, dass dieser Status in der Formel "Ein Land, zwei Systeme" festgeschrieben sei.