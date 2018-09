Der britische Botschafter in Deutschland, Wood, hat der Europäischen Union vorgeworfen, sich in den Brexit-Verhandlungen nicht an Absprachen zu halten.

Wood sagte im Deutschlandfunk, die EU habe zugesagt, sich zu bewegen, wenn Großbritannien dies tue. Bisher habe es aber keine Reaktion auf britische Zugeständnisse gegeben. Der britische Botschafter nannte als wichtigsten Konfliktpunkt den freien Güterverkehr. Die britische Premierministerin May hatte vorgeschlagen, zwischen der EU und Großbritannien eine Freihandelszone nur für Güter und nicht für Dienstleistungen einzurichten. Wood sagte, andernfalls müsse es eine Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland geben. Dies gefährde den Friedensprozess in Nordirland und teile das Vereinigte Königreich. Keine britische Regierung werde das jemals akzeptieren.



Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen heute und morgen in Salzburg zu einem informellen Gipfeltreffen zusammen. Dabei will May heute Abend ihren Standpunkt darlegen.