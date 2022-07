Die iranische Flagge (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

Medienberichten zufolge wurde der Diplomat vom Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden aufgegriffen. Ihm werde Spionage vorgeworfen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, zeigte das iranische Staatsfernsehen Aufnahmen, in denen zu sehen sein soll, wie der Botschafter unerlaubt Bodenproben in einem verbotenen Wüstenareal im Zentrum des Landes nimmt. Der Ort befindet sich demnach in der Nähe eines Ortes, in dem ein Raketentest stattfand.

Bei den beiden anderen Festgenommenen soll es sich um einen Österreicher und einen Polen handeln. Die drei sollen den Angaben zufolge des Landes verwiesen werden. Eine Bestätigung von den Staaten der Betroffenen gibt es bisher nicht.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.