Der britische DJ und Musikproduzent Andrew Weatherall ist im Alter von 56 Jahren gestorben.

Wie sein Management mitteilte, verstarb der Musiker an den Folgen einer Lugenembolie in einem Londoner Krankenhaus. Neben seiner eigenen experimentellen Technogruppe "Sabres of Paradise" und dem elektronischen Musik-Duo "Two Lone Swordsmen" war Weatherall bekannt für Remixe von Songs verschiedener Künstler. Mit dem Album "Screamadelica" der Rockband "Primal Scream" produzierte er eins der beliebtesten britischen Alben der 1990er-Jahre.