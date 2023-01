Rock-Legende

Er sei mit 78 Jahren gestorben, teilte seine Familie auf dem offiziellen Twitterkanal des Musikers mit. Beck galt als einer der einflussreichsten E-Gitarristen seiner Zunft. Er war in den 1960er Jahren mit der Gruppe "The Yardbirds" bekanntgeworden, wo er Eric Clapton ersetzte. Später gründete er "The Jeff Beck Group", deren Sänger Rod Stewart war. Außerdem arbeitete er in unterschiedlichen Formationen mit zahlreichen Weltstars zusammen.