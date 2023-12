Corona-Untersuchung

Corona-Untersuchungskommission in Großbritannien (Uk Covid-19 Inquiry/PA Media/dpa)

Er bedauere zutiefst den Verlust und das Leid der Opfer und ihrer Familien, sagte Johnson. Er räumte ein, Fehler gemacht zu haben. Allerdings sei am Anfang der Pandemie nicht erkennbar gewesen, dass Covid eine echte Katastrophe werden würde, so Johnson. - Vor der unabhängigen Untersuchungskommission zur Pandemie wird der Ex-Regierungschef unter Eid befragt, warum er Anfang 2020 gezögert hatte, einen landesweiten Lockdown zu verhängen, als sich das Coronavirus rasant ausbreitete. Durch das Virus kamen in Großbritannien mehr als 230.000 Menschen ums Leben. Das Land gehört damit zu den am härtesten betroffenen Staaten weltweit.

