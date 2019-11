Der britische Fotograf Terry O'Neill ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Seine Agentur bezeichnete ihn in einer Mitteilung als eine der größten Fotografie-Ikonen der vergangenen 60 Jahre. Seine Bilder würden für immer "in unseren Herzen und Köpfen präsent bleiben".



O'Neill wurde in den 1960er Jahren mit Aufnahmen der Beatles und Rolling Stones berühmt. Er porträtierte aber auch Models wie Kate Moss und Schauspieler wie Sean Connery oder Brigitte Bardot. Den südafrikanischen Politiker Nelson Mandela lichtete er ebenfalls ab.



Eines seiner berühmtesten Bilder zeigt die Schauspielerin Faye Dunaway im Jahr 1977. In der Aufnahme sitzt sie am Morgen nach ihrem Oscar-Gewinn als beste Schauspielerin in "Network" am Pool. Mit Dunaway war O'Neill mehrere Jahre verheiratet.