Ausgebombte Gebäude und Autowracks in Mariupol. (picture alliance/dpa/TASS)

Unterstützt werden die Bodentruppen demnach durch die Marine, die fortgesetzt Marschflugkörper abfeuere. Das Ziel Russlands, einen Landkorridor zwischen der annektierten Halbinsel Krim und dem Donbass zu errichten, werde durch den ukrainischen Widerstand vereitelt.

Die Nachrichtenagentur Unian meldet unter Berufung auf einen Bericht zur militärischen Lage des ukrainischen Generalstabs, die russischen Truppen konzentrierten sich darauf, die Orte Rubischne, Nischne, Popasna und Nowobachmutiwka zu übernehmen. Der Gouverneur von Luhansk, Gaidai, sprach von einem verstärkten russischen Beschuss der ostukrainischen Region.

Immer mehr Meldungen über Tötungen von Zivilisten

Derweil mehren sich in der Ukraine Meldungen über getötete Zivilisten. In Makariw, einem Vorort der Hauptstadt Kiew, wurden nach Angaben des Bürgermeisters 132 Menschen in mehreren Massengräbern gefunden. In einem bisher nicht unabhängig bestätigten Bericht eines ukrainischen Fernsehsenders heißt es, die Zivilisten seien von russischen Soldaten erschossen worden.

Der Bürgermeister von Tschernihiw, nahe der Grenze zu Belarus, sprach von rund 700 Toten in seiner Stadt. Nach seinen Angaben zählen sowohl Soldaten als auch Zivilisten dazu. Tschernihiw stand rund einen Monat unter russischem Beschuss.

Vor einer Woche war bereits ein Massaker im Kiewer Vorort Butscha bekannt geworden. Am Freitag wurden zudem nach Behördenangaben durch einen Raketenangriff 50 Menschen auf dem Bahnhof von Kramatorsk getötet. Zivilisten hatten in dem Ort auf Züge gewartet, um die umkämpfte Region Donezk im Osten der Ukraine zu verlassen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.