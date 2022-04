Ausgebombte Gebäude und Autowracks in Mariupol. (picture alliance/dpa/TASS)

Damit sollten die russischen Angriffe in der ostukrainischen Donbass-Region sowie rund um die südlichen Städte Mariupol und Mykolajiw unterstützt werden, auf die sich Russland derzeit fokussiere, teilte das britische Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdienste mit. Zudem griffen russische Truppen weiterhin die Zivilbevölkerung in der Ukraine an. Das Ziel Russlands, einen Landkorridor zwischen der annektierten Halbinsel Krim und dem Donbass zu errichten, werde durch den ukrainischen Widerstand jedoch weiter verhindert.

Die russische Armee bestätigte unterdessen neue Angriffe in den Gebieten Dnipro und Poltawa. Unweit der südostukrainischen Stadt Dnipro sei in der Nacht ein Waffenlager mit Raketen beschossen worden, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. In Myrhorod im zentralukrainischen Poltawa richtete sich ein Angriff demnach gegen einen Flugplatz. Von ukrainischer Seite hieß es, dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kriegsgebieten kaum.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.