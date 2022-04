Ein ukrainisches Minen-Räumungs-Team sucht auf dem Dach eines Wohnhauses in Charkiw nach nicht explodierten Geschossen. (Bild vom 28.4.2022) (AFP /Dimitar Dilkoff)

Das britische Geheimdienst berichtet, besonders stark seien die Kämpfe momentan um Lyssytschansk und Sjewjerodonezk. Der Angriff auf den Donbass stehe weiterhin im militärstrategischen Fokus Russlands, hieß es weiter.

Kreml bestätigt Raketenbeschuss auf Kiew

Die russische Regierung teilte mit, das Militär habe die ukrainische Hauptstadt Kiew beschossen - erstmals seit rund zwei Wochen. Die Angriffe auf das Stadtzentrum seien gezielt und schlagkräftig erfolgt und stünden im Zusammenhang mit dem Besuch von UNO-Generalsekretär Guterres in Kiew, hieß es aus dem Kreml. Nach ukrainischen Angaben wurde dabei unter anderem ein 25-stöckiges Wohnhaus getroffen. Der Beschuss sei kurz nach einer Pressekonferenz von Präsident Selenskyj und Guterres erfolgt.

Guterres war nach seinem Besuch Anfang der Woche in Moskau in die Ukraine gereist. Dort bemühte er sich unter anderem um die Evakuierung der Menschen aus dem von russischen Truppen eingeschlossenen Asow-Stahlwerk in Mariupol. Dorthin hatten sich neben ukrainischen Soldaten auch Zivilisten gerettet. Kreml-Sprecher Peskow hatte zuletzt erklärt, der russische Präsident Putin habe deutlich gesagt, dass Zivilisten gehen könnten. Kämpfer müssten jedoch ihre Waffen niederlegen. Dies sei nicht verhandelbar.

Viele verletzte Kämpfer in Asow-Stahlwerk in Mariupol

Nach Einschätzung unseres früheren Russland-Korrespondenten Thielko Grieß halten sich in dem Stahlwerk mindestens 500 verletzte Kämpfer und Soldaten auf. In den vergangenen Nächten habe es Dutzende Angriffe auf das Werk gegeben. Neben dem andauernden Beschuss aus der Luft seien Minen eine Gefahr in den Gebieten der Ukraine, welche die russischen Truppen wieder verlassen hätten.

