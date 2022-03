Einige russische Einheiten sollen sich in der Ukraine zurückgezogen haben. (picture alliance/dpa/TASS)

Sie wollten Nachschub organisieren und sich neu aufstellen, heißt es in einem Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums, das sich auf Geheimdienste beruft. Daran zeigten sich die Schwierigkeiten, die Russland bei seinen Angriffen in der Ukraine habe. Man rechne damit, dass Moskau seine geschwächte Kampfstärke am Boden durch verstärkte Raketenangriffe kompensieren werde.

Russland hatte zuvor erklärt, die Kampfhandlungen unter anderem in der Region um Kiew zu reduzieren. Die Ankündigung wurde von den USA und der Ukraine mit Skepsis aufgenommen. Nach Angaben der Behörden wurde die Stadt Tschernihiw, nordöstlich von Kiew, auch in der Nacht beschossen. Die Infrastruktur sei zerstört.

