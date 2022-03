Zerstörtes Wohnhaus in der Stadt Irpin, 26 Kilometer westlich von Kiew (Bild vom 4.3.2022) (Oleksandr Ratushniak/AP/dpa)

Weiter heißt es in der vom britischen Verteidigungsministerium bei Twitter veröffentlichten Einschätzung , das russische Militär greife die besiedelten Gebiete in ähnlicher Weise an wie in Tschetschenien 1999 und in Syrien 2016. Die tschetschenische Hauptstadt Grosny und die syrische Stadt Aleppo waren damals durch russische Angriffe am Boden und aus der Luft weitgehend zerstört worden.

WHO bestätigt Angriffe auf Gesundheitszentren

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind in den vergangenen zwölf Tagen auch mehrere Krankenhäuser in der Ukraine unter Beschuss geraten. Es habe zahlreiche Tote und Verletzte gegeben, schrieb WHO-Chef Tedros auf Twitter und bezeichnete die Angriffe als Verstoß gegen die Menschenrechte.

Die russische Führung hatte in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, in der Ukraine werde ausschließlich militärische Infrastruktur angegriffen, nicht aber die Zivilbevölkerung.

Neuer Evakuierungsversuch in Mariupol

In der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol soll ein neuer Versuch unternommen werden, Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollten die Evakuierungsmaßnahmen am Vormittag beginnen und bis in den Abend dauern. Nach Angaben prorussischer Separatisten haben 300 Menschen die Stadt verlassen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde mit den russischen Truppen eine Waffenruhe vereinbart. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Gestern war die Evakuierung von Mariupol gescheitert, weil eine zu diesem Zweck vereinbarte Feuerpause nach kurzer Zeit gebrochen wurde. Beide Seiten warfen sich gegenseitig Verstöße gegen die Absprache vor. Laut der Organisation Ärzte ohne Grenzen gibt es in der Stadt am Asowschen Meer kein Wasser und keinen Strom mehr. In Mariupol leben rund 440.000 Menschen.

Ukraine meldet Abschuss Dutzender russischer Flugzeuge

Nach eigener Darstellung hat die Ukraine Dutzende russische Flugzeuge abgeschossen. Außenminister Kuleba teilte mit, das russische Militär habe darüber hinaus hunderte Panzerfahrzeuge verloren. In einer Videobotschaft bekräftigte er Angaben von Präsident Selenskyj, wonach seit Beginn des Kriegs mehr als 10.000 russische Soldaten getötet worden seien. Eine unabhängige Überprüfung der Darstellungen ist in der gegenwärtigen Situation nicht möglich. Russland bestätigt zwar Verluste, stellt deren Ausmaß aber deutlich geringer dar.

Neue Drohungen von Putin

Der russische Staatschef Putin hatte gestern erneut drastische Drohungen gegen die Ukraine ausgesprochen und Warnungen an den Rest der Welt gerichtet. Die ukrainische Führung setze die Staatlichkeit des Landes aufs Spiel, wenn sie weiterhin so handele, meinte Putin. Zu einer Flugverbotszone über der Ukraine sagte er, ein solcher Schritt würde katastrophale Folgen für Europa und die ganze Welt haben.

