WikiLeaks-Gründer Julian Assange (picture alliance / empics | Victoria Jones)

Das entschied der britische High Court am Vormittag in London. Damit bahnt sich ein neues Kapitel im juristischen Tauziehen um den Gründer der Enthüllungsplattform an, der seit 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh einsitzt. Im Dezember hatte ein Berufungsgericht das Auslieferungsverbot an die USA aufgehoben. Dagegen hatte Assange wiederum Berufung eingelegt.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem gebürtigen Australier drohen dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.