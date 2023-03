Staatsbesuch

Bundespräsident Steinmeier und seine Frau begrüßen König Charles III. und seine Gemahlin Camilla am Brandenburger Tor. (AFP / RONNY HARTMANN)

Steinmeier dankte Charles III. dafür, dass er Deutschland für seine erste Auslandsreise als neuer britischer König gewählt habe. Dies sei eine großartige persönliche Geste und ein wichtiges Zeichen für die deutsch-britischen Beziehungen, sagte der Bundespräsident bei einem Empfang im Schloss Bellevue. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant. Am Nachmittag war der britische Monarch als erster Staatsgast mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt worden, da dort mehr Menschen zuschauen konnten. Bis Freitag werden Charles und seine Frau Camilla auch in Brandenburg und in Hamburg erwartet.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.