Der britische Sänger John Miles ist tot (Revierfoto/dpa )

Wie sein Management in London mitteilte, starb er nach kurzer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Miles war vor allem für seinen Hit "Music" aus dem Jahr 1976 mit der ersten Zeile "Music was my first love" bekannt. In einer Mitteilung seiner Familie auf der Facebook-Seite des Künstlers hieß es in Anlehnung an diese Zeile: "You were our first love and will be our last" ("Du warst unsere erste Liebe und wirst unsere letzte sein").

