Am Flughafen von Kabul spielten sich nach dem Abzu teils dramatische Szenen ab. (Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency)

In dem heute veröffentlichten Bericht der Abgeordneten heißt es, die Durchführung des Abzugs habe sich als Desaster und Verrat an den Verbündeten erwiesen. Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Tugendhat, sprach von einem Mangel an ernsthafter Koordination, an klaren Entscheidungen, an Führung und an Verantwortung. Außerdem habe die Regierung von Premierminister Johnson oft absichtlich irreführend auf die Fragen des Parlamentsausschusses geantwortet. Der Bericht fordert die Regierung auf, so schnell wie möglich wieder diplomatische Beziehungen zu den in Afghanistan herrschenden Taliban aufzunehmen, um dem Volk nicht zu schaden.

Unterdessen warten tausende Afghanen auf einen Termin zur Beantragung eines deutschen Visums zum Familiennachzug. Bei den zuständigen Visastellen im pakistanischen Islamabad und im indischen Neu-Delhi sind derzeit knapp 5.000 Personen registriert, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Bünger hervorgeht. Dabei betrage die Wartezeit mehr als ein Jahr.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.