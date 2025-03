Der britische Premierminister Starmer lädt zu weiteren Beratungen über die Unterstützung der Ukraine ein. (Kin Cheung/AP/dpa)

Das Treffen von Staats- und Regierungschefs werde auf der Anfang des Monats in London abgehaltenen Ukraine-Konferenz aufbauen. Wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte, wird auch Bundeskanzler Scholz an dem virtuellen Treffen teilnehmen.

Hintergrund der Bemühungen Starmers ist der Kurswechsel von US-Präsident Trump in der Ukraine-Politik und die wachsende Unsicherheit über die Zukunft des transatlantischen Bündnisses. Nach britischen Angaben zählen rund 20 Staaten zu einer sogenannten "Koalition der Willigen", die zur weiteren Unterstützung Kiews gegen den russischen Angriffskrieg bereit ist.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.