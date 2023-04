Der britische Premier Sunak hält eine Rede zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Nordirland. (dpa-news / Charles Mcquillan)

Er sei überzeugt, dass dieser Schritt das Richtige für die britische Einheit sei, sagte Sunak in Belfast anlässlich des 25. Jubiläums des Karfreitagsabkommens. Nordirland hat seit Februar 2022 keine arbeitsfähige Regierung, weil die pro-britische Democratic Unionist Party aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll im Brexit-Abkommen eine Beteiligung an der Exekutive verweigert. Die Regionalregierung in Belfast muss gemäß dem Friedensabkommen von 1998 von katholischen Nationalisten und protestantischen Unionisten gemeinsam geführt werden.

Die britische Regierung und die EU-Kommission hatten Ende Februar eine Einigung im Streit um das Nordirland-Protokoll erzielt. Den Unionisten geht der Kompromiss jedoch nicht weit genug.

