Energiepolitik

Der britische Premierminister Sunak kündigt neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen an. (IMAGO / Avalon / imageplotter)

Heute mehr als je zuvor sei es unerlässlich, dass die Energiesicherheit gestärkt werde, erklärte Premierminister Sunak in London. Private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien seien auf günstigere und saubere Energie angewiesen. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 strebe das Land aber weiterhin an. Sunak verwies darauf, dass die Regierung Schritte unternehme, um den raschen Rückgang der heimischen Öl- und Gasproduktion zu verlangsamen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.