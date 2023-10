Nahostkonflikt - Britischer Premier Sunak in Israel (Ohad Zwigenberg / AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Sunak traf dort den israelischen Präsidenten Herzog. Beide betonten, dass eine weitere Eskalation der Situation im Nahen Osten vermieden werden müsse. Bei seiner Ankunft in Tel Aviv hatte Sunak den Großangriff der Hamas vom 7. Oktober als "unsäglichen und entsetzlichen Terrorakt" verurteilt. Der Premierminister will auch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu zusammenkommen. Im Vorfeld der Reise betonte die britische Regierung auch die Notwendigkeit von humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen.

Auch Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem weiteren Besuch in den Nahen Osten aufgebrochen. Geplant sind Gespräche mit Regierungsvertretern in Jordanien, Israel und im Libanon. Im Libanon hält sich derzeit auch Bundesverteidigungsminister Pistorius auf. Er trifft sich dort mit deutschen Soldaten, die an dem UNO-Einsatz Unifil beteiligt sind.

