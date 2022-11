Der britische Premier Sunak (l.) wird vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew begrüßt. (AP)

Das Land solle 125 Geschütze und andere Abwehrwaffen erhalten, sagte der britische Premierminister Sunak bei einem nicht angekündigten Besuch in Kiew. Hierzu gehören demnach Radaranlagen und Technik zur Abwehr von Drohnen. In diesem Monat hat Großbritannien bereits angekündigt, 1.000 Luftabwehrraketen zu liefern. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, durch die russischen Angriffe sei mittlerweile die Hälfte der Energie-Infrastruktur beschädigt.

Im Südosten Polens wurde heute, vier Tage nach einem Raketeneinschlag, eines der beiden Opfer beerdigt. Das Geschoss war am Dienstag in Przewodow in der Nähe der ukrainischen Grenze eingeschlagen. Vermutlich handelte es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.